OM, CAN : le choix fort de François Mughe

C’est un choix qui va ravir certains et agacer d’autres. François Mughe a décidé de décliner sa sélection pour la CAN 2023 pour rester à l’Olympique de Marseille. L’ailier de 19 ans avait été appelé par le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, pour la compétition qui doit se tenir du 13 janvier au 11 février. Mais Mughe semble plutôt séduit à l’idée de rester sur la Canebière, où son temps de jeu pourrait gonfler durant cette même période.

En effet, plusieurs éléments offensifs vont eux partir à la CAN (Ndiaye, Sarr, Harit), et Mughe pourrait être utile pour Gennaro Gattuso, l’entraîneur phocéen. Toutefois, cette décision est personnelle et absolument pas motivée par les décideurs marseillais, assure L’Equipe. Aucune garantie de temps de jeu n’a été donné au jeune joueur, titularisé à 2 reprises cette saison. Il n’avait pas non plus de perspective de temps de jeu avec sa sélection, où il apparaissait plus comme un élément de complément.