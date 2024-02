Chelsea : l’aveu de faiblesse de Mauricio Pochettino

Arrivé cet été à Chelsea, Mauricio Pochettino (51 ans) a bien du mal avec son équipe. En conférence de presse ce mardi, il a indiqué qu’il s’attendait à ça en signant l’été dernier. «Bien sûr, c’est toujours un travail difficile. Mais en même temps, c’est un projet passionnant et un projet que nous savons difficile. Dans ce genre de moment, on vit une situation qui n’est pas agréable, on peut apprendre. C’est une bonne occasion d’apprendre. J’ai dit aux joueurs aujourd’hui lors de la réunion que je leur fais plus confiance que jamais. Nous faisons vraiment confiance aux joueurs que nous avons. Nous allons affronter ce moment ensemble. (…) Je suis très déçu parce que la façon dont nous perdons le match (contre Wolverhampton, 4-2). La façon dont nous avons joué, ce n’était pas le plan. Mais nous devons continuer. Nous ne pouvons pas perdre le cap, seulement après deux défaites. Dix jours avant, nous méritions de gagner contre Aston Villa.»

Le technicien argentin compte sur le soutien des fans, de plus en plus nombreux à réclamer sa tête. Mais l’ancien coach du PSG leur a adressé un message ce mardi face aux journalistes. Nous devons créer une bonne connexion avec les fans. «Oui, je pense qu’il s’agit aussi de la responsabilité des joueurs et du staff de trouver quelque chose. C’est une chose dont nous allons parler au cours des prochaines semaines. Les fans ont besoin de voir que nous nous soucions vraiment du club. Je promets à chaque fan que les joueurs veulent performer. Les joueurs souffrent beaucoup lorsqu’ils ne jouent pas. Ils veulent désespérément ressentir l’amour des fans, mais en même temps ils comprennent la situation. Nous avons besoin que les fans soient patients.» Ils le sont de moins en moins. Sous pression, Pochettino avoue ne pas se sentir menacé. Il n’a pas été question de son avenir au sein du club à l’écouter. «Je n’ai rien entendu. Nous sommes tous ensemble là-dedans. C’est le plus important. Nous sommes en contact avec les propriétaires et avec les directeurs sportifs au quotidien.» Si la situation perdure, sa position deviendra plus inconfortable que jamais…