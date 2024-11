OM - Auxerre : le héros Gaëtan Perrin jubile

Buteur et passeur décisif ce soir lors de l’exploit réalisé par Auxerre au Vélodrome (1-3), Gaëtan Perrin a régalé. Présent au micro de DAZN à l’issue du match, l’ancien joueur de l’OL a exprimé sa joie et sa satisfaction après la victoire de son équipe contre Marseille, alors que l’AJ Auxerre est ce soir 6e de Ligue 1.

«Il y a beaucoup de joie, on est très heureux parce qu’on était venu faire un coup, et on a fait le match parfait. Il y a une grosse satisfaction et beaucoup de bonheur dans l’équipe pour fêter ça dans le vestiaire. On gagne 3-0 à la mi-temps, donc on a forcément pris du plaisir. C’est un plan de jeu qui se met en place, ça a mis un peu de temps mais on voit qu’aujourd’hui, tout le monde va dans le sens, on le voit sur le terrain et dans les résultats. Ce sont des moment que l’on oubliera pas. »