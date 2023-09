Real Madrid : l’appel du pied d’Endrick à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

À 17 ans, il est déjà annoncé comme le footballeur de demain au Brésil. Le jeune Endrick n’a pas encore rejoint le Real Madrid, où il débarquera l’été 2024, qu’il est déjà considéré comme le successeur de la génération Neymar. En attendant son transfert en Espagne, l’attaquant fait ses classes à Palmeiras mais il a confié à L’Equipe qu’il était très impatient de jouer pour la Casa Blanca avec Vinicius Junior. Il en a profité pour appeler un certain Kylian Mbappé à les rejoindre.

«C’est un crack, il est largement au-dessus des autres. Il est décisif, spectaculaire, super rapide et il dribble mieux maintenant. Jouer avec "Vinis" et Mbappé, ce serait merveilleux. Ils sont tous les deux spectaculaires et je serais vraiment très heureux de pouvoir évoluer avec de si grands joueurs», confie le Brésilien auteur de 4 buts en 16 matchs de championnat cette saison. Le message au Français, toujours courtisé par le Real Madrid, est passé.