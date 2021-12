Newcastle et Manchester City prêts à attaquer la Premier League en justice

Passé sous pavillon saoudien il y a un peu plus de deux mois, Newcastle comptait investir fortement lors du prochain mercato hivernal afin de sauver sa place en Premier League (19e, 10 pts). Mais les Magpies ont vu le championnat d’Angleterre mettre en place une mesure afin de les ralentir. En effet, les clubs anglais n’avaient plus le droit de sceller des accords commerciaux avec des sociétés liées à leurs propriétaires. Une mesure votée par tous les clubs de Premier League, sauf Manchester City, et que la Premier League a levé mardi.

La suite après cette publicité

Mais le sponsoring avec des parties associées sera désormais soumis à l’examen d’un évaluateur externe et indépendant, qui aura également accès à une base de donnée comparative basée sur les accords commerciaux précédents. Manchester City, également affecté par cette décision, s’est prononcé contre, tout comme Newcastle. Les deux clubs envisageraient de mener une action en justice contre ces règles, rapporte le Daily Mail.