PSG - AS Monaco : les compositions probables

La suite après cette publicité

En clôture de la 18ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit l'AS Monaco, ce dimanche à 20h45, dans un choc très prometteur entre deux cadors du championnat de France. Au Parc des Princes, les hommes de Mauricio Pochettino, qui font cavalier seul en tête du classement seront néanmoins une nouvelle fois très attendus sur leur façon de jouer, eux qui ont d'ailleurs frôlé la correctionnelle la semaine dernière sur la pelouse du Racing Club de Lens (1-1). Rien ne s'annonce pourtant simple pour les Parisiens qui auront fort à faire contre des Monégasques qui sont actuellement sur une dynamique très positive. D'ores et déjà qualifiés en Ligue Europa, les Asémistes, huitièmes de L1, restent par ailleurs sur deux probants succès contre Angers (3-1) et face à Metz (4-0), de quoi pleinement les relancer dans la course aux places européennes.

Vainqueurs à deux reprises face au club de la capitale la saison dernière (3-2 le 20 novembre 2020 et 2-0 le 21 février dernier), les Monégasques tenteront de réitérer une telle performance au Parc des Princes, et ce malgré l'effectif pléthorique des Parisiens. Pour cette rencontre, Niko Kovac, privé de Kevin Volland (suspendu), Krépin Diatta, Benoit Badiashile (blessés) et Cesc Fabregas (reprise), devrait donc opter pour un 4-4-2 où Alexander Nübel devrait logiquement prendre place dans les buts de l'ASM pour la 18ème fois de la saison. Devant le portier monégasque, une défense à quatre composée de Djibril Sidibé, Guillermo Maripan, Axel Disasi et Caio Henrique pourrait débuter la rencontre. Associé à Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni devrait, sans grande surprise, être titularisé au milieu de terrain. Enfin, bien accompagné par Sofiane Diop et Aleksandr Golovin dans des positions excentrées, le duo Wissam Ben Yedder-Myron Boadu sera, sans doute, aligné à la pointe de l'attaque monégasque par le Croate.

Un trio Di Maria-Mbappé-Messi pour faire chanceler le Rocher !

Sauvés par Kylian Mbappé et Georginio Wijnaldum contre Lens (1-1), les Rouge et Bleu espèrent quant à eux confirmer la prestation plus aboutie réalisée, mardi soir, face à Bruges en Ligue des Champions (4-1). Pour ce choc et avec l'objectif d'asseoir un peu plus leur domination sur le championnat de France, Mauricio Pochettino devra cependant composer avec l'absence de plusieurs cadres. Blessés, Neymar, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Julian Draxler manquent ainsi à l'appel, tout comme l'ancien Madrilène Sergio Ramos toujours aussi fragile physiquement depuis son arrivée en France. Dès lors, le technicien argentin devrait opter pour un 4-3-3. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma pourrait une nouvelle fois être préféré à Keylor Navas et serait protégé par un quator défensif composé de Achraf Hakimi, Marquinhos, Abdou Diallo et Juan Bernat.

Décisif face aux Artésiens, Georginio Wijnaldum est également pressenti pour débuter la rencontre dans l'entrejeu, lui qui revient d'une blessure au genou. Le Batave devrait, à ce titre, être accompagné de Marco Verratti et Idrissa Gueye pour animer le milieu parisien. Enfin, tous deux auteurs d'un doublé contre Bruges, Lionel Messi et Kylian Mbappé devraient, sauf surprise de dernière minute, être associé à Angel Di Maria sur le front de l'attaque parisienne. Buteur à une seule reprise, contre le FC Nantes, en Ligue 1, le néo-septuple Ballon d'Or sera une nouvelle fois scruté de près. Une chose est sûre, la Pulga pourra compter sur le pied gauche soyeux de son compatriote El Fideo (4 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison) et sur la forme étincelante du natif de Bondy (7 buts et 8 passes décisives en 16 matches de L1), prêt à faire chanceler son club formateur.

Pour ce choc, avec Parions Sport en Ligne nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.