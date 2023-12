EdF : Olivier Giroud annonce la date de sa retraite internationale

Grande légende de l’histoire de l’Équipe de France, Olivier Giroud commence à prendre de l’âge et l’attaquant du Milan a conscience d’être plus proche de la fin : «Je suis arrivé le 11 novembre 2011, ça fait quelques années. Je m’éclate avec cette nouvelle génération, même s’il y a 20 ans de différence avec le petit jeune, le dernier arrivé, Warren Zaïre-Emery. Je m’entends super bien avec les mecs, même s’il y a un écart de générations. Il y a un super groupe, c’est ce qui fait que j’ai voulu continuer», a déclaré l’attaquant français au micro de RMC.

Il se donne au moins jusqu’au prochain Euro avant de tirer sa révérence au sein des Bleus. Une compétition qu’il considère comme un acte manqué : «Il me manque cet Euro. Si on la gagne, je tirerai ma révérence. Ce sera peut-être le cas aussi si on ne va pas au bout. Je profite de chaque instant. J’avais dit avec certains mecs que si on gagnait le Mondial 2022, je me retirais. Mais j’ai soif de titres avec mon pays. J’ai beaucoup d’espoirs et d’ambitions. Si elle se passe bien, il est possible que ce soit une éventualité», a conclu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.