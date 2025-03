La FIFA envisage une Coupe du Monde 2030 avec 64 équipes !

Et si la plus belle des compétitions de football connaissait une nouvelle transformation dans les années à venir ? Depuis plusieurs années maintenant, la FIFA souhaite révolutionner la Coupe du Monde. L’instance du football mondial avait déjà décidé de changer le format il y a quelques mois en élargissant à 48 équipes participantes contre 32 lors des éditions précédentes. Une manière d’organiser ainsi bien plus de matches pour la FIFA (et donc d’avoir de meilleurs revenus encore) alors que Gianni Infantino expliquait que ce format était «une chance de rêver pour de nombreux pays» avec notamment bien plus de places pour le continent africain notamment.

La Coupe du Monde 2026 qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique sera donc la première édition avec 48 équipes. Et visiblement la FIFA ne compte pas s’arrêter là puisqu’elle envisage de créer un nouveau format pour l’édition 2030 en Espagne, au Maroc et au Portugal. Ce jeudi, «la FIFA a annoncé analyser prochainement une proposition pour accueillir 64 équipes lors de la Coupe du monde 2030», explique notamment le journal l’Équipe. Cette proposition a été faite par Ignacio Alonso, président de la Fédération uruguayenne de football lors de la séance du Conseil de la FIFA ce mercredi.

Infantino va étudier l’idée !

Le dirigeant uruguayen a proposé de créer une édition inédite en 2030 et «de permettre la compétition à 64 équipes pour célébrer le centenaire de la Coupe du monde. » Le quotidien français explique que la FIFA va devoir étudier cette idée puisqu’elle a «le devoir d’examiner toute proposition émanant d’un de ses membres du Conseil.» De son côté, le New York Times explique même que cette proposition a suscité l’intérêt du président de la FIFA Gianni Infantino qui a qualifié l’idée « d’intéressante, à analyser de plus près. »

Plusieurs membres présents lors de cette réunion ont aussi indiqué que cette idée inédite avait provoqué un silence ensuite. Mais la FIFA pourrait donc surprendre son monde alors que le New York Times explique que cette décision «serait probablement guidée par des intérêts financiers et politiques autant que sportifs». Une chose est sûre, ce nouveau format risque de faire couler beaucoup d’encre du côté des fans de football. Car le Mondial à 48 avait déjà eu son lot de critiques. Celui à 64 pourrait crisper encore plus. Reste à savoir si la FIFA ira au bout du projet.