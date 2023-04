Juventus : Adrien Rabiot toujours évasif sur son avenir

Freinée sur le terrain de la Lazio Rome (1-2), la Juventus pointe toujours à la septième place de la Serie A. Les Bianconeri ont subi un nouveau revers samedi soir, malgré un but d’Adrien Rabiot. L’international français arrive en fin de contrat avec la Juventus et ne sais pas de quoi son avenir sera fait. Après la rencontre, il a assuré ne pas encore avoir discuté avec son club au sujet de son avenir, lui qui avait déjà ouvert la porte à un retour au PSG.

«Tout le monde le sait, je suis en fin de contrat avec la Juventus en juin prochain et ce n’est un secret pour personne. Je ne sais pas si je vais signer un nouveau contrat et rester ici. J’attends toujours de discuter avec le club. Je tente de faire de mon mieux sur le terrain pour aider l’équipe et nous ferons le bilan en fin de saison. Nous parlerons de mon avenir à la fin de la saison et pour le moment le principal, c’est le club et faire de bons matchs», a-t-il expliqué en zone mixte, après la défaite.

