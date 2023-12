PSG : le transfert de Randal Kolo Muani s’est joué… à un chargeur de téléphone

Le chargeur qui a tout changé. Recruté par le PSG dans les tous derniers instants du mercato estival, l’international tricolore Randal Kolo Muani a longtemps cru que son transfert n’aboutirait pas. Mais alors que l’opération semblait coincer en raison du refus d’Hugo Ekitike de rejoindre Francfort - les deux mouvements étaient intimement liés au départ -, Paris et Francfort sont finalement parvenus à trouver un terrain d’entente sur le gong, avec un transfert supérieur à 85 millions d’euros. Ce mercredi, BILD révèle d’ailleurs les coulisses croustillantes de cette opération, réalisée dans des conditions insolites.

On y apprend notamment qu’Axel Hellmann, membre du conseil de Francfort, aurait pu faire capoter le transfert pour un problème technique, alors qu’il se trouvait dans un restaurant. Engagé dans une série interminable d’appels téléphoniques avec ses conseillers et le président Nasser al-Khelaïfi, Hellman a vu la batterie de son téléphone s’épuiser. Heureux de trouver un chargeur à la hâte, il a alors pu conclure l’opération depuis un tabouret situé à proximité du comptoir, alors que les minutes défilaient. «Il est encore incroyable à ce jour qu’un transfert de cette ampleur ait pu être géré de cette manière et dans des délais aussi serrés», a-t-il déclaré dans des propos relayés par BILD. Les délicieux secrets du mercato.