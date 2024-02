PL : un triplé de Foden offre la victoire à Man City

Et si Brentford était l’adversaire de Manchester City qui peut tout changer dans la course au titre ? C’est le match aller, pour le compte de la 18e journée, qui a été décalé, pour cause de Coupe du monde des clubs, au 20 février prochain. Le match de la phase retour se jouait quant à lui ce lundi, sur la pelouse des Bees, 15e du classement au coup d’envoi. Et pour Manchester City, l’occasion était belle de se rapprocher de la tête, suite à la victoire d’Arsenal face à Liverpool ce week-end.

Mais contre toute attente, c’est bien Brentford qui ouvrait la marque par l’intermédiaire du Français Neal Maupay, qui profitait d’une improbable passivité défensive mancunienne, sur un dégagement de son gardien Mark Flekken (1-0, 21e). Manchester City faisait le siège de la défense de Brentford, mais tombait sur un gardien en état de grâce, auteur de plusieurs parades spectaculaires. Les Citizens parvenaient à égaliser grâce à Foden dans le temps additionnel de la première période (1-1, 45+3). L’international anglais remettait ça en début de deuxième période, de la tête sur un caviar de De Bruyne (1-2, 53e). Brentford se révoltait et réussissait à se créer quelques situations. Mais Foden tuait tout espoir, en s’offrant un triplé, après un bon relais d’Haaland (1-3, 70e). Avec ce succès, Manchester City repasse devant Arsenal et revient à deux points de Liverpool, tout en comptant un match en moins. Face à Brentford donc.