Riyad Mahrez fait sauter la banque contre l'Atletico de Madrid !

Après des 1/8es de finale explosifs qui ont tenu toutes leurs promesses avec notamment l'élimination du PSG, suite de la Champions League et place aux quarts de finale ce mardi soir. Et quoi de mieux qu'un Manchester City-Atletico de Madrid pour en prendre plein les yeux.

Victoire 3-1 de Manchester City contre l'Atletico (cote à 10,80)

Grandissime favori de la rencontre Manchester City ne devrait pas avoir de mal à se défaire de l'Atletico de Madrid. Pas besoin d'utiliser une boule de cristal pour savoir que les Citizens vont mettre le pied sur le ballon et malmener une formation de Diego Simeone habituée à évoluer en bloc bas, et à défendre proche de ses buts. Comme souvent avec City, il est difficile de résister à l'armada offensive du club anglais et de garder sa cage inviolée. D'autant plus quand Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Phil Foden ou encore Bernardo Silva sont réunis sous le même maillot. Le portier des Colchoneros Jan Oblak s'attend forcément à passer une soirée mouvementée face à la formation mancunienne qui, avec l'appui de son public, aura à cœur de prendre le taureau par les cornes dès ce match aller pour faire comprendre que cette année est enfin la bonne pour eux en C1. En revanche, l'équipe d'Antoine Griezmann et Joao Felix, qui manie si habilement l'art du contre, aura forcément quelques situations à se mettre sous la dent pour se laisser de l'espoir, d'autant que le patron défensif de City, Ruben Dias, est blessé et sera le grand absent de la soirée.

Riyad Mahrez marque deux buts ou plus contre l'Atlético de Madrid (cote à 6,60)

Parmi l'armada offensive plus que redoutable dont dispose Manchester City, Riyad Mahrez sera, à n'en pas douter, l'un des principaux dangers à surveiller pour la bande de Diego Simeone. Déjà auteur de 6 buts depuis septembre dernier en Ligue des Champions, l'international algérien aura de nouveau à cœur de briller devant ses supporters, dans son jardin de l'Etihad Stadium. Le PSG, en demi-finale de la compétition en avril 2021 se souvient encore de cette soirée de mai 2021 où le natif de Sarcelles avait fait plier Marquinhos et les siens. Une fois encore, le Fennec, qui n'a sans doute pas digéré l'élimination de l'Algérie pour la Coupe du Monde, pourrait bien être récompensé de ses multiples provocations balle au pied avec un doublé à la clé.

Manchester City remporte le match et les deux équipes marquent (cote à 2,88)

Pour toutes les raisons susmentionnées, Manchester City est le favori de ce quart de finale. Les Sky Blues de Pep Guardiola vont avoir la mainmise sur le cuir, et mettre une pression monstre aux Colchoneros de Diego Simeone. Si le Cholismo n'est pas mort, comme la qualification aux dépens de Manchester United le démontre, il sera en revanche très compliqué pour l'Atlético de Madrid de tenir 90 minutes face à la machine mancunienne. Surtout que City n'a perdu que 2 de ses 20 matchs disputés à l'Etihad cette année. Aymeric Laporte et les siens laisseront toutefois forcément quelques espaces qu'Antoine Griezmann et ses partenaires se feront un malin plaisir d'exploiter.

N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ce match !