Affaire Mbappé : Philippe Diallo revient sur les accusations de viol

Interrogé sur les problèmes personnels et sportifs de Kylian Mbappé, Philippe Diallo, président de la FFF, a tenu à monter au front pour défendre le capitaine des Bleus, qui n’a pas été sélectionné pour la trêve à venir. Les dernières semaines ont été mouvementées pour l’ancien joueur du PSG qui fait l’objet d’une enquête pour «soupçon raisonnable» de viol en Suède, selon les informations d’Expressen. Il serait raisonnablement soupçonné de viol et de harcèlement sexuel. C’est le niveau de suspicion le plus bas dans la pyramide juridique suédoise. Le crime aurait été commis le jeudi 10 octobre dans un hôtel du centre-ville de la capitale suédoise et signalé deux jours plus tard.

La suite après cette publicité

«Kylian est un garçon soumis à une pression médiatique constante. Il peut arriver, qu’une fois, sa parole dépasse sa pensée. Je pense que c’est une maladresse, pas une pensée de fond. Je ne rentre pas non plus dans ces conjectures. Comme tous, Kylian doit bénéficier de la présomption d’innocence, un élément qui est parfois oublié, mais que je n’oublie pas», a-t-il déclaré dans les colonnes de Ouest France. Mbappé peut compter sur le soutien sans faille de sa Fédération.