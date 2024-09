L’hommage mémorable de l’Argentine pour Ángel Di María

L’Argentine remercie El Fideo. Avant la rencontre entre l’Albiceleste et le Chili dans la nuit de jeudi à ce vendredi, le stade Monumental de Buenos Aires a rendu un vibrant hommage à Ángel Di María. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a disputé son dernier match en sélection, lors de la finale de la Copa América en juillet dernier (remportée contre la Colombie). Dans un moment rempli d’émotions, Di María, sa femme et leurs deux filles sont entrés sur la pelouse, acclamés par la foule. Une vidéo a ensuite été diffusée retraçant les moments forts du joueur de 36 ans sous le maillot argentin. Absent, Lionel Messi lui a tout de même laissé un petit mot. « Je te souhaite de profiter de cette soirée avec ta famille, tes proches. Cet hommage bien mérité que tu as pour tout ce que tu nous as donné, à titre personnel. Au niveau national, nous nous sommes dits tout ce que nous avions à nous dire. Et nous avons eu la chance de partager une année ensemble (en club, au PSG). Après tout ce que nous avons vécu, nous avons fini par être champions de tout. Tu vas beaucoup me manquer » , a déclaré la Pulga.

Après la performance musicale du chanteur Abel Pintos, Ángel Di María a reçu une plaque souvenir des mains de Claudio Tapia, président de la Fédération argentine, ainsi qu’une réplique de la Copa América. L’homme aux 145 sélections et aux 31 buts avec l’Argentine a ensuite pris la parole pour remercier ses coéquipiers au fil des années et ses fans. « J’ai eu la chance de jouer avec plusieurs générations, j’ai eu la chance d’avoir de grands joueurs à mes côtés. Nous avons eu la malchance de ne rien pouvoir réaliser dans ces années-là et la chance de gagner avec les gars qui partagent ce moment avec moi aujourd’hui. C’est pourquoi je ne veux pas oublier ceux qui sont aussi passés par ici et qui m’ont appris à continuer à me battre, à tout faire pour pouvoir continuer à être là. Merci à eux pour ce qu’ils ont fait, pour tout ce qu’ils m’ont appris durant ma carrière. » Depuis sa première sélection en 2008, Di Maria a remporté cinq trophées majeurs avec l’Albiceleste : les Jeux olympiques (2008), deux Copa América (2021, 2024), la Finalissima (2022) et, bien sûr, la Coupe du monde (2022).