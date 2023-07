Kappa dévoile le nouveau maillot 2023-2024 de l’AS Monaco

En marge du retour de la Ligue 1 qui interviendra le 13 août prochain, Kappa a décidé de présenter officiellement la nouvelle tunique domicile que porteront les joueurs de l’AS Monaco à compter de la saison prochaine. Comme à son habitude, la diagonale est une nouvelle fois présentée à l’avant du maillot, entièrement composé à partir de matières recyclées, aux couleurs traditionnelles du club de la Principauté, le rouge et le blanc. Elle fait également son retour au dos après deux années d’absence.

Ce qui diffère également par rapport à l’édition précédente est la présence d’un “motif graphique composé de quadrilatères, également disposés à 55° degrés” sur la partie rouge. Autre élément à signaler, la manche et l’épaule de gauche seront entièrement rouges tandis que celles de droite seront blanches. Le col bicolore aux allures rétro comporte inscription “Daghe Munegu” sur la partie extérieur et “Rouge et Blanc” sur la partie inférieure. À noter que la plateforme de trading social eToro laisse provisoirement sa place à la marque de la Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco, Visit Monaco. Cette tenue présente la particularité d’être fabriquée à partir de polyester 100% recyclé, répondant ainsi aux critères de durabilité et de valorisation des matériaux. Enfin, les partenaires de Wissam Ben Yedder porteront un short blanc accompagné de liserés rouges ainsi que des chaussettes recouvertes entièrement de rouge.

