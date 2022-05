LdC, Liverpool : Mohamed Salah désigne son adversaire préféré pour la finale

Liverpool s’est fait peur hier face à Villarreal. Alors que les Reds avaient un avantage de deux buts, ils ont vu les hommes d’Unai Emery revenir à hauteur en 45 minutes. Au final, les partenaires de Mohamed Salah ont su réagir en deuxième période pour l’emporter 3-2 et se qualifier pour la grande finale qui se tiendra au Stade de France.

Et Salah aimerait bien avoir sa revanche sur le Real Madrid. Interrogé sur son adversaire préféré en finale, l’Égyptien a été cash. « Je suis honnête, je veux jouer contre le Real Madrid. City est une bonne équipe et nous avons déjà joué contre elle à plusieurs reprises cette saison. Je veux jouer contre Madrid parce que nous avons perdu une finale contre eux (en 2018, ndlr). Et je veux gagner cette fois », a-t-ild déclaré à l’issue du match.