Villarreal - Liverpool : les notes du match

La suite après cette publicité

Contrairement à l'autre demi-finale, cette confrontation n'avait peut-être pas autant d'attrait ni d'intérêt sur le papier. Après un solide 2-0 à l'aller, les Reds avaient clairement affiché leur supériorité sur le Sous-marin jaune, et le score aurait même pu être plus sévère. Même si, du côté de l'équipe d'Unai Emery, on a multiplié les messages d'espoir et d'ambition pendant toute la semaine. Le Basque était privé d'Arnaut Danjuma, mais récupérait Gerard Moreno, sa référence devant, pendant que Jürgen Klopp pouvait composer avec son onze type, même si cette fois, c'est Jota qui était choisi pour épauler Sadio Mané et Mohamed Salah.

Et la rencontre démarrait très mal pour les Liverpuldiens, très vite cueillis à froid. Sur un bon centre d'Estupiñán, Capoue remisait tant bien que mal devant les cages. Boulaye Dia, titulaire surprise, traînait par là et propulsait le cuir au fond des filets (1-0, 3e) ! De quoi refroidir des Reds qui peinaient à entrer dans le match et étaient dans le dur face à l'intensité de l'équipe locale. Il n'y avait pas tant de situations chaudes que ça, et ça faisait bien les affaires de l'équipe d'Emery. Il faut dire que les pensionnaires d'Anfield peinaient à franchir la ligne du milieu de terrain, pendant que la possession des locaux devenait un peu stérile au fur et à mesure que la partie avançait. Mais le deuxième but allait tomber.

L'entrée de Luis Diaz a tout changé

Sur un centre de Capoue, Coquelin s'élevait au-dessus de tout le monde dans la surface et plaçait un joli coup de casque pour doubler la mise (2-0, 41e). Au retour des vestiaires, les Anglais partaient logiquement à l'attaque, bien déterminés à enfin faire mal au Sous-Marin, avec l'entrée de Luis Diaz en plus. Sur une frappe déviée par un défenseur, Alexander-Arnold trouvait la barre (55e). Les assauts commençaient à s'enchaîner, et ça allait finir par payer. Trouvé sur le flanc droit de la surface, Fabinho fusillait Rulli, plaçant le ballon entre les jambes de l'Argentin qui aurait pu bien mieux faire sur ce coup (2-1, 62e). Derrière, Luis Diaz était à deux doigts d'égaliser sur ce bel intérieur de pied qui a frôlé le montant gauche (66e).

Le Colombien allait cependant avoir plus de réussite deux minutes plus tard, avec une tête sur un centre d'Alexander-Arnold, là aussi entre les jambes du portier rival (2-2, 67e). Bien supérieurs, les coéquipiers de Mané allaient définitivement plier la rencontre avec le troisième but, oeuvre du Sénégalais. Sur un bon ballon en profondeur, il s'en allait éliminer Rulli, sorti aux fraises, puis expédiait le ballon dans les cages après avoir dribblé Foyth (2-3, 75e). Une sacrée remontée au score, avec de jolis coups de main du gardien de Villarreal. Etienne Capoue écopait lui d'un rouge en fin de partie. Liverpool affrontera donc en finale le vainqueur du duel entre le Real Madrid et Manchester City de demain.

L'homme du match : Luis Diaz (7,5) : Remplaçant en début de rencontre, il entre sur le côté gauche à la place du fantomatique Jota. Immédiatement, il a fait parler ses qualités. Vitesse, dribbles, qualités techniques, le Colombien a changé toute la physionomie de la rencontre ce soir. Il a fait terriblement souffrir Foyth. D’abord sans réussite à la finition entre ce ciseau (57e) et cette frappe contrée (66e), il a fini par faire craquer la défense en égalisant face à Rulli de la tête (67e).

Villarreal :

Rulli (1,5) : il a plombé son équipe. Peu sollicité en début de rencontre, le portier argentin aurait déjà pu s’incliner sur la première occasion de Liverpool mais la frappe de Thiago touchait sa barre transversale avant de sortir (16e). Il a ensuite été en difficulté dans ses interventions notamment lorsqu’il n’a pas réussi à capter le ballon devant Salah, heureusement pour lui l’arbitre avait sifflé faute (24e). Au retour des vestiaires, il a été sauvé une nouvelle fois par sa transversale, sur une frappe lointaine d’Arnold qui avait été déviée par Coquelin (55e). Il s’est finalement incliné quelques instants plus tard, en se trouant complètement sur une frappe de Fabinho qui est passée entre ses jambes (62e, 2-1). L’ancien Montpelliérain va ensuite encaisser un nouveau but, le coup de tête à bout portant de Luis Diaz ne lui a laissé aucune chance (67e, 2-2) même s'il passe à nouveau entre ses jambes. Il a réalisé ensuite une nouvelle boulette sur le but de Mané, loupant totalement sa sortie et permettant au Sénégalais de marquer dans le but vide (75e, 2-3). Un bel arrêt en fin de rencontre devant Jones (81e) mais qui ne sauve pas sa rencontre.

Foyth (3) : en grandes difficultés sur ses premiers ballons joués, l’Argentin a eu beaucoup de mal à rentrer de sa rencontre en commentant également quelques fautes pour des interventions à retardement. Il n’a pas réussi à s’imposer dans son duel face à Mané. En seconde période, il a vécu un vrai cauchemar sur le côté droit face à Luis Diaz. Sur le troisième but anglais, le latéral s'est fait mystifier par Mané qui a pu aller marquer dans le but vide (75e, 2-3).

Albiol (5,5) : très serein sur ses premières interventions défensives, il a rassuré sa défense grâce à sa bonne lecture du jeu qui lui a permis d’écarter le danger sur les quelques incursions de Liverpool. L’Espagnol a également été très présent dans les duels, dans lesquels il a souvent pris le dessus sur ses adversaires. Il a été remplacé à la 79e minute par Serge Aurier . L’Ivoirien a tenté d’apporter le danger vers l’avant mais sans réussir à faire de différence.

Pau Torres (3,5) : il a eu un peu de déchet sur ses premiers ballons avant de progressivement rentrer dans son match. L’Espagnol s’est bien ensuite bien imposé dans les duels face aux attaquants adverses. En seconde période, il a été beaucoup plus en difficultés. Sur l’égalisation des Reds, il a lâché le marquage de Luis Diaz permettant ainsi au Colombien d’ajuster tranquillement sa tête (67e, 2-2).

Estupinan (5) : réalisant un bon début de match sur son côté gauche, il s’est imposé dans son duel face à Salah et Alexander-Arnold. Offensivement l’Équatorien, a souvent pris son couloir pour essayer d’apporter le surnombre et délivrer de bons centres. Au retour des vestiaires, il a été plus en difficultés laissant notamment beaucoup d’espaces au latéral droit anglais pour délivrer des centres, dont l’un deux trouva la tête de Diaz pour l’égalisation (67e, 2-2). Il a été remplacé par Manu Trigueros à la 79e minute .

Lo Celso (4,5) : il a bien fait parler sa technique et sa vivacité pour se sortir de situations délicates au milieu du terrain en première periode. Souvent présent aux avant-postes, le milieu argentin aurait pu obtenir un penalty après une grosse intervention d’Alisson dans ses pieds, mais l’arbitre a décidé de ne pas siffler de faute (37e). Après la pause, il a progressivement disparu des débats.

Dani Parejo (6) : le milieu espagnol a été un vrai chef d’orchestre pour son équipe en donnant le tempo du jeu de Villarreal, notamment en première période. Dans l’entrejeu, sa vista et sa technique lui ont permis de faire de belles différences. Il a également réalisé quelques interceptions grâce à sa bonne lecture du jeu et son engagement dans les duels. Même quand son équipe était dans la douleur il a réussi à éloigner le danger mais ça n’a pas suffi pour le Sous-marin jaune qui a finalement coulé.

Capoue (6,5) : il est très bien rentré dans son match en étant tout de suite présent dans les duels et en hésitant pas à se projeter vers l’avant. C’est lui qui a récupéré un centre dans la surface et en loupant sa frappe, a parfaitement servi Dia qui a pu ouvrir le score (3e, 1-0). Dans l’entrejeu, il a fait beaucoup de mal aux milieux anglais. L’ancien Toulousain a aussi été impliqué dans le second but de son équipe. Après un beau numéro sur le côté droit, il a déposé un super centre sur la tête de Coquelin (41e, 2-0). À l’image de ses coéquipiers, il a été en grandes difficultés en seconde période au milieu du terrain. Il a été logiquement exclu pour deux interventions non maîtrisées qui lui ont valu deux avertissements et un carton rouge (86e).

Coquelin (7) : très présent dans les duels au milieu du terrain il a mis beaucoup d’impact dans ses interventions, récupérant de nombreux ballons importants et réalisant de bons décalages grâce à de belles passes. Le Français a également a réalisé de très bons retours défensifs. Il a été logiquement récompensé en inscrivant le deuxième but de son équipe. Le milieu a parfaitement repris un centre de Capoue et a envoyé un puissant coup de tête dans le but d’Alisson (41e, 2-0). Émoussé physiquement, il a été moins présent dans l'entrejeu en seconde période et a logiquement cédé sa place à Chukwueze à la 69e minute . Le nouvel entrant n’a jamais réussi à exister dans cette rencontre.

Gerard Moreno (5,5) : il a réalisé un gros pressing sur les défenseurs anglais et a récupéré de bons ballons assez haut. L’Espagnol a su faire parler sa puissance et sa technique pour créer des décalages et se procurer des occasions. Il a été un vrai poison pour la défense des Reds lors de la première mi-temps. Un peu moins en vue en seconde, il a été remplacé par Pedraza à la 69e minute .

Dia (5,5) : très remuant en début de rencontre, c’est lui qui a ouvert le score pour son équipe en récupérant une frappe loupée de Capoue et poussant le ballon au fond des filets (3e, 1-0). Le Sénégalais a souvent pris la profondeur ce qui a mis en difficulté la défense anglaise. Il a baissé pavillon en même temps que son équipe et a été logiquement remplacé par Paco Alcacer à la 80e minute.

Liverpool :