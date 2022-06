Joshua Kimmich ouvre la porte à un départ du Bayern...

Recruté par le Bayern Munich au VfB Stuttgart en 2015 alors qu'il n'avait que 20 ans, Joshua Kimmich s'est, au fur et à mesure des années, imposé comme l'un des meilleurs latéraux, puis milieu du monde sous les couleurs bavaroises. Si à 27 ans il ne s'imagine pas forcément quitter le Bayern, il admet qu'une aventure à l'étranger pourrait l'attirer d'ici quelques années confiait-il à SO FOOT : «ce serait un défi intéressant à relever. Je ne sais pas ce qui se passera dans plusieurs années, on verra bien… J’ai un très bon entraîneur qui prône un football agréable à jouer. Je prends beaucoup de plaisir, mais dans un coin de ma tête, oui, il y a toujours ce défi professionnel et personnel de découvrir un jour de nouveaux horizons.»

Cette idée lui avait d'ailleurs déjà traversé l'esprit lorsque son temps de jeu ne lui convenait plus : «à l’époque (lorsqu'Ancelotti était sur le banc), comme je ne jouais pas autant que je l’aurais voulu, j’ai un temps songé à quitter le club. C’est peut-être la première fois que je prenais conscience qu’il y avait d’autres équipes que le Bayern dans le monde. Puis Carlo est parti, je suis redevenu titulaire, nous avons tout gagné, et la question ne s’est plus jamais posée. Aujourd’hui, je suis toujours aussi bien ici.» Le milieu, qui gère ses propres intérêts depuis la saison dernière, sera en fin de contrat en juin 2025. Il sera alors âgé de 30 ans, l'âge parfait pour un dernier beau défi ?