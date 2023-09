L’OGC Nice dévoile le maillot third de la saison 2023-2024

Comme il en a l’habitude depuis quelques saisons, l’OGC Nice dévoile son maillot third pour la saison à venir, peu importe s’il participe à une Coupe d’Europe. Pour sa troisième tunique présentée par le Coq Sportif et le club lui-même ce mercredi, le bleu de la Mer «Méditerranée et du ciel azuréen» est à l’honneur cette année, lui qui est une autre couleur importante du Gym, outre ses couleurs traditionnelles : le rouge et le noir. L’occasion également de rendre hommage à l’artiste français Yves Klein, «créateur d’un pigment unique au rayonnement planétaire.»

«Ce bleu a également inspiré le design de la nouvelle tenue Third de l’OGC Nice. Deux nuances de cette teinte s’emparent du nouveau maillot niçois. Elles se rejoignent sur une courbe qui rappelle la ligne d’horizon de la Baie des Anges. Et, comme le soleil éclatant dans ce ciel azuréen, les logos de l’OGC Nice et du Coq Sportif, ainsi que ceux des sponsors, se parent d’or. Une teinte qui vient également sublimer les numéros de maillot ainsi que la devise « ISSA NISSA » gravée à l’arrière du col», peut-on lire dans le communiqué de l’actuel troisième de Ligue 1.

