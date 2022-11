Le Mans : Cris a proposé sa démission !

Arrivé en juin 2021 sur le banc du Mans FC, Cris n'a pas un bilan des plus flatteurs. Seulement 10e du National l'an passé, l'ancienne légende de l'Olympique Lyonnais ne parvient pas à trouver de solution pour faire briller l'équipe sarthoise, seulement 12e du championnat et aux portes de la relégation en N2. Pourtant, l'effectif mis à la disposition du coach brésilien de 45 ans a de quoi faire saliver plus d'un coach de National, avec notamment la présence de l'actuel meilleur buteur du championnat, Armand Gnanduillet déjà auteur de 7 buts en 10 matches.

Pire, le Policier a vu son équipe sombrer face à Fougères (N3) au 7e tour de la Coupe de France, alors même que Le Mans FC menait à la mi-temps (2-0) avant de se faire éliminer à la surprise générale aux tirs au but face à la modeste équipe bretonne. À l'issue de la rencontre, Cris a, selon nos informations, proposé sa démission... qui a été refusée par le président. Lâché par ses joueurs et en grande difficulté sportive, l'ancien international brésilien a du mal à s'en sortir...