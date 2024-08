Chelsea revient à la charge pour João Félix

De retour à l’Atlético de Madrid mais toujours annoncé sur le départ, João Félix pourrait cette fois bel et bien quitter la formation madrilène. Dernièrement, la presse portugaise affirmait, à ce titre, que l’Atlético avait repoussé une offre de 35 M€ de Chelsea pour la moitié des droits du joueur. De quoi refroidir les ardeurs londoniennes ? Rien n’est moins sûr…

Ce jeudi, Sport indique que les Blues sont revenus à la charge avec une offre réévaluée. Mieux encore, le quotidien espagnol précise que les deux formations sont en passe de trouver un accord pour la vente de l’attaquant portugais de 24 ans. Montant de l’opération ? 46 millions d’euros et des variables qui pourraient dépasser six millions d’euros. Une nouvelle proposition qui semble convenir à l’écurie madrilène et qui devrait donc permettre de mettre fin à cet interminable feuilleton…