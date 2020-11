Nice-Slavia Prague : les compositions probables

La suite après cette publicité

Défait il y a 3 semaines sur la pelouse du Slavia Prague à la surprise générale (2-3), l'OGC Nice retrouve son bourreau tchèque ce jeudi soir pour le compte de la 4e journée de la Ligue Europa. Cette fois, l'affrontement aura lieu à l'Allianz Riviera et il sera très important pour les Aiglons dans la course aux 16e de finale. Trois points séparent actuellement les hommes de Patrick Vieira des deux leaders de la poule, Leverkusen et... le Slavia Prague.

Pour ce match capital, le champion du monde 98 devrait aligner un classique 4-3-3 sur la pelouse, selon L'Equipe. Mais un 4-3-3 avec pas mal de joueurs offensifs puisque Jeff Reine-Adelaïde et Alexis Claude-Maurice devraient être alignés au milieu de terrain. En plus d'un trio d'attaque Maolida-Gouiri-Rony Lopes. Tout pour l'offensif donc, pour aller chercher la victoire face à une formation tchèque qui devrait arriver en en 4-2-3-1 ce soir. Et pour faire un gros coup !