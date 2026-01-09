Bundesliga : Dortmund arrache le nul à Francfort dans un match fou

Match spectaculaire en ouverture de la 16e journée de Bundesliga. Avec neuf points de retard sur le Bayern Munich, le Borussia Dortmund devait aller s’imposer chez l’Eintracht Francfort pour rester dans la course au titre. Et les Marsupiaux ont rapidement ouvert le score grâce à Beier (1-0, 10e), avant que Uzun n’égalise pour Francfort sur penalty.

La suite après cette publicité

La seconde période a été intense, puisque Nmecha a redonné l’avantage au BVB (2-1, 68e), avant que les Adler n’égalisent, une nouvelle fois, grâce à Ebnoutalib (2-2, 71e). La fin de match a été encore plus folle, après que Dahoud ne donne l’avantage à Francfort (3-2, 90e+2). Mais sur la dernière action du match, Chukwuemeka a sauvé Dortmund et offre un point important (3-3, 90e+6). De son côté, l’Eintracht peut avoir des regrets en stagnant au 7e rang.