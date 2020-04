Ligue 1 : les conséquences désastreuses d'une possible reprise en août

Disons-le tout de suite, c'est un scénario catastrophe qui se profile pour le football français. Pendant que les clubs allemands ont repris l'entraînement, pendant que les Italiens s'apprêtent à le faire et que les Anglais planchent sur les scénarios de reprise, il y a des chances que le Premier ministre français, Édouard Philippe, annonce l'interdiction de toutes les manifestations sportives, même à huis clos, jusqu'au mois d'août. Cela condamne de fait l'hypothèse retenue jusqu'alors d'une reprise de la Ligue 1 le 17 juin prochain.

Dès lors, quelles options s'ouvrent pour le football professionnel français ? Rappelons d'abord que tout doit être établi en accord avec l'Union européenne des associations de football, qui a récemment fixé sa ligne de conduite. À savoir que seuls une décision gouvernementale ou des problèmes économiques insurmontables (selon les termes employés par l'UEFA) pouvaient justifier l'arrêt d'un championnat européen. La Ligue 1 entrerait donc dans ce cas précis et ne s'exposerait pas à des sanctions de la part de l'instance européenne. Mais rien ne serait simple. Dans le cas d'une interdiction jusqu'en août, il est impossible d'imaginer une sortie de crise sans heurts.

Un casse-tête pour choisir la solution la moins mauvaise

Première solution : la LFP choisit de finir le championnat dès que possible. Donc en août. Ces dates auront été « réservées » par l'UEFA, qui souhaite terminer ses compétitions durant ce même mois, et qui a demandé à ce que les championnats nationaux soient achevés au plus tard le 2 août. Pour autant, aucun calendrier officiel n'a été établi par l'instance européenne, qui devra le faire valider lors de son prochain comité exécutif prévu le 27 mai prochain. Pour le PSG par exemple, il serait impossible de disputer la L1 et la Ligue des Champions en même temps puisque certaines dates pourraient être les mêmes...

Deuxième solution, réactiver l'hypothèse d'une fin de saison disputée entre septembre et décembre, d'abord préconisée par Jean-Pierre Rivère puis reprise à son compte par Jean-Michel Aulas. Ce scénario aurait séduit également le président de la Fédération française de football Noël Le Graët. Problème majeur : que se passera-t-il si la France est la seule à agir de la sorte ? Elle ne pourra pas envoyer de clubs disputer les Coupes d'Europe 2020-2021 puisqu'on ne connaîtrait le classement final qu'en décembre, alors que l'UEFA aura relancé sa compétition. Il faudrait que tous les championnats européens décident d'imiter la solution française pour que cela fonctionne.

La troisième solution est forcément l'arrêt définitif de la saison 2019-2020. Avec l'établissement d'un classement de fortune, qui devra être validé par la LFP, selon divers schémas proposés (arrêt à la, 19e, 27e ou 28e journée ou en fonction des coefficients), ce qui aboutira à une véritable guerre entre des clubs prêts à tout pour obtenir une qualification européenne. Cette solution serait la plus inquiétante sur le plan financier pour les clubs, qui perdrait l'argent restant à toucher des droits TV. Mais elle satisferait peut-être plus les joueurs, dont les voix s'élèvent de plus en plus pour critiquer la volonté de terminer la saison coûte que coûte... Dans tous les cas, il faudra présenter un plan de reprise à l'UEFA au plus tard le 25 mai prochain.