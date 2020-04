Reprise : le ton monte chez les joueurs de Ligue 1

Crise sanitaire mondiale oblige, les joueurs de football n'échappent pas à la règle et sont privés de leur métier pendant cette période. Alors que la France va sortir du confinement le 11 mai prochain, une reprise du football est espérée pour la mi-juin. En effet, un protocole de reprise a même été envoyé aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 afin que les entraînements puissent à nouveau avoir lieu dans les meilleures conditions. Ce n'est qu'à partir du 29 mai que les traditionnelles séances collectives seront de retour, mais non sans impératifs. Lors des entraînements, les joueurs devront respecter une distance de 4 mètres à l'effort et de 2 mètres au repos, le port de masque sera obligatoire pour les joueurs et le staff dans les installations du club (sauf pour l'entraînement) et tous les salariés seront soumis à une prise de température à l'entrée. Un retour possible donc, mais que tout le monde n'est pas prêt à accepter.

En effet, la reprise du football fait débat chez les joueurs eux-mêmes. Certains sont impatients de reprendre le chemin des terrains, comme José Fonte, le défenseur lillois, qui s'était exprimé il y a quelques jours sur RMC : « c'est notre métier. Alors oui, la situation n'est pas facile, il y a certainement des risques. Mais nous sommes des joueurs professionnels, et nous sommes habitués à prendre des risques. Tous les jours, on est confrontés à cela. Il peut y avoir des blessures, et plein d'autres choses dans nos carrières. Je veux insister sur une chose : nous ne sommes pas à plaindre. Loin de là. Je pense que ça serait un manque de respect pour les Français si la majorité de la population reprenait le travail et pas les footballeurs. Cela serait un mauvais signal envoyé à tout le monde ». Un avis tranché que ne partagent pas ses confrères du championnat.

Les avis divergent sur une reprise des championnats

C'est le cas de Gauthier Larsonneur, le gardien du Stade Brestois 29, qui a été l'un des premiers à s'élever contre une reprise rapide de la compétition : « comme tout footballeur, je suis pour une reprise si les normes sanitaires sont respectées. Mais je pense qu’aujourd’hui, il est quasiment impossible de faire une reprise du football en étant sûr à 100% qu’il n’y a aucun risque. Ce n’est pas raisonnable de reprendre à l’heure actuelle. Après, dans un ou deux mois, la situation aura peut-être évolué, mais à l’heure actuelle, je suis contre la reprise du championnat. La santé doit primer avant tout ». Une déclaration suivie, ces derniers jours, par d'autres joueurs professionnels.

Mais certains sont un peu plus virulents dans leur propos et ne veulent absolument pas reprendre. Manuel Perez, le joueur du RC Lens, est lui aussi monté au créneau pour défendre la position des joueurs : « le football est-il au-dessus des lois ? Cela fait deux mois qu’on nous parle de gestes barrière… Des tests vont être réalisés, certes. Mais ne seraient-ils pas plus utiles à la population la plus fragile, comme nos seniors par exemple ? J’entends parler de solidarité, alors que tout le monde tire la couverture à soi et défend ses propres intérêts, s'indigne le milieu lensois sur les réseaux sociaux. Quelle farce ! Le football et les footballeurs sont souvent pris en exemple, à tort ou à raison. Faites en sorte que la balance penche du bon côté, s’il vous reste un peu de décence et d’humanité. Le foot, c’est magnifique, mais la vie c’est mieux ».

Alors que le protocole devra être respecté à la lettre durant les entraînements et pourrait perturber le bon déroulement des matches, Frédéric Sammaritano, le milieu offensif de Dijon, ne voit pas l'intérêt de reprendre dans ces conditions : «c’est insensé de proposer de telles inepties. Le football est un sport de contact. Si on ne peut pas être en contact, c’est simple on ne reprend pas !, a-t-il déclaré lui aussi sur les réseaux sociaux. Pensez aux victimes du Covid-19 et à tous les soignants au contact de la maladie et vous trouverez vite les priorités !» Un son de cloche que partage Romain Philippoteaux, le meneur de jeu du Nîmes Olympique, qui ne veut pas reprendre notamment si les circonstances sanitaires ne le permettent pas et sont trop «précipitées». «J'ai du mal à y croire, a-t-il d'abord expliqué dans un entretien accordé à La Provence. Les instances nationales insistent, mais quand on voit le nombre de décès par jour et toutes les grandes manifestations annulées jusqu'en septembre, je ne vois pas comment nous, au foot, ça peut être possible de reprendre les entraînements mi-mai et le championnat courant juin. Échafauder un plan pareil, je trouve ça ahurissant !» Vous l'aurez compris, la reprise des compétitions va encore faire réagir dans les prochaines semaines...