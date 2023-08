L’OM accepte l’offre de la Lazio Rome pour Mattéo Guendouzi

La suite après cette publicité

Arrivé à l’été 2021 à l’OM, Mattéo Guendouzi a connu une aventure très agitée dans le Sud de la France. Rapidement devenu chouchou des supporters sous les ordres de Jorge Sampaoli, l’international français a eu plus de difficultés à s’adapter dans le système d’Igor Tudor la saison dernière. Cet été, son départ semblait alors inéluctable et la direction marseillaise n’avait pas l’intention de miser sur lui ou de le relancer.

Le nouveau coach Marcelino s’est alors passé de lui durant l’été, se contentant de le lancer sur des petits bouts de matches. En dedans sportivement, Mattéo Guendouzi a connu une dernière désillusion avec l’OM en barrages de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos cet été. Le milieu de 24 ans a vécu une soirée cauchemardesque, concédant le penalty de l’égalisation et manquant le sien lors de la séance de tirs au but qui a éliminé Marseille. Dans la foulée, les discussions entre l’OM et la Lazio Rome pour un transfert de Guendouzi se sont intensifiées.

L’OM va récupérer 18 millions

Alors que ce dernier avait refusé Aston Villa, le club italien semblait désormais être le seul club en mesure de l’accueillir pour le relancer. Une première offre de 15 millions plus des bonus avait été formulée à l’OM. Une offre refusée par le club marseillais qui réclamait environ 20 millions d’euros. Le club turc de Galatasaray qui avait aussi proposé 15 millions avait également été recalé. Dans ce sens, nous vous révélions que la Lazio Rome avait fait une nouvelle offre ces dernières heures de 13 millions d’euros plus 5 millions de bonus.

Selon les informations de Sky Sports, que nous sommes en mesure de vous confirmer, cette offre de 13 millions plus 5 millions de bonus a convaincu l’OM qui a donc accepté cette nouvelle proposition. Le joueur est désormais tout proche de rejoindre l’Italie et le club qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Sky Sports précise que les 5 millions de bonus sont facilement atteignables. C’est ce qui a convaincu l’OM. Mattéo Guendouzi aura disputé 103 matches sous les couleurs marseillaises.