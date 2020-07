FC Barcelone : Laurent Blanc, priorité d'Éric Abidal !

Voici maintenant quelques jours, on annonçait que Quique Setien, en difficultés avec son vestiaire, notamment Lionel Messi, et surtout absent de la première place en Liga (le titre a été au Real Madrid), ne serait pas l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. Mais on ne sait pas encore vraiment s'il sera sur le banc pour le huitième de finale retour contre le Napoli (match nul un but partout à l'aller), même s'il a récemment été confirmé par sa direction. Par conséquent, on lui cherche un remplaçant.

Le vestiaire pencherait pour Patrick Kluivert, un ancien de la maison. Mais le nom de Laurent Blanc, sans club depuis 2016 et son éviction du Paris Saint-Germain, est aussi sorti dans la presse. Selon les informations de L'Équipe en ce mardi soir, Éric Abidal voudrait un ancien de la maison pour prendre place sur le banc et surtout quelqu'un prêt à faire des concessions puisque dans une année auront lieu les élections pour la présidence et qu'un changement de direction pourrait justement tout changer.

L'ombre de Ronald Koeman

Le quotidien explique qu'Abidal, le directeur technique blaugrana, penche pour Blanc, qui l'avait sélectionné en équipe de France entre 2010 et 2012. Son appétence pour le jeu à la barcelonaise fait aussi partie de la panoplie de l'ex-coach de Bordeaux qui plait. Outre cela, il est évidemment prêt à faire des concessions alors que ce n'est pas la première fois que l'ex-latéral gauche des Bleus, mais aussi de l'Olympique Lyonnais, essaye de le faire venir à Barcelone.

Mais la tâche ne sera pas simple puisque Ronald Koeman est aussi un candidat et encore pire, celui du président Josep Maria Bartomeu. Toutefois, il avait une clause pour quitter les Pays-Bas, dont il est l'actuel sélectionneur, après l'Euro 2020, mais la compétition aura lieu en 2021 et il est peu probable qu'il s'en aille maintenant. Mais sait-on jamais. D'ici un an, en revanche, on risque de voir arriver Xavi sur le banc, car même s'il a prolongé avec Al Saad, son contrat lui permet de résilier pour retrouver le club catalan. Les planètes semblent alignées pour Laurent Blanc...