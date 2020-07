L'option Laurent Blanc séduit le Barça !

Le Barça vit des heures agitées en ce moment. Quique Setién a été confirmé malgré tout à son poste après l'officialisation de la perte de la Liga. L'ancien du Betis, qui n'a pas vraiment les faveurs du vestiaire et de Messi notamment, devrait être sur le banc face à Naples pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions le 8 août prochain. Enfin, c'était la tendance d'hier, car depuis quelques nouvelles informations sont venues troubler l'avenir très proche du technicien de 61 ans. Mundo Deportivo annonçait ce matin que les joueurs souhaitaient la venue de Patrick Kluivert.

Le Néerlandais n'est pas le seul candidat à ce poste prestigieux. La piste Laurent Blanc prend elle aussi de l'ampleur. Le Français, sans poste depuis 2016 et son départ du PSG, a été proposé à la direction du club par Jorge Mendes comme l'indiquait déjà Mundo Deportivo ce samedi, mais Sport va plus loin aujourd'hui. Comme nous l'expliquions hier, des élections doivent avoir lieu à la fin de la saison 2020/2021. Le futur président du Barça amènera dans ses bagages un coach sur le long terme. Cela veut également dire que l'éventuel remplaçant de Quique Setién n'aurait rien d'assuré à l'issue du prochain exercice, voire même serait déjà condamné à ne venir travailler qu'une seule saison.

La piste Laurent Blanc prend de l'ampleur

C'est visiblement l'un des arguments qui penche en faveur de la candidature de l'entraîneur français. Il serait prêt à assumer un contrat d'un an. Cette option séduit la direction blaugrana qui apprécie l'expérience, le sérieux et le calme de Laurent Blanc malgré ses années d'inactivités, et ses échecs pour prendre en main différentes équipes comme Valence récemment ou l'OL à l'automne dernier. Le Barça souhaiterait faire venir Xavi en priorité, mais ce dossier doit faire face à différents obstacles. L'ancien milieu de terrain préfère attendre les élections pour faire son retour et preuve de sa patience, il vient de prolonger son contrat avec le club qatari d'Al-Sadd.

La piste Laurent Blanc, dont le retour a été annoncé tout proche par son conseiller Alain Migliaccio, est donc à prendre très au sérieux, d'autant que l'ancien défenseur central du club (1996/1997) accepterait de signer dans un contexte difficile. Cela pourrait même arriver plus vite que prévu, car pour Sport, la semaine prochaine sera décisive. Pendant que les joueurs seront en vacances, la direction actera sa réflexion finale sur Quique Setién. Quatre options seront posées sur la table : affronter Naples avec l'entraîneur actuel, mais sans le soutien du vestiaire, promouvoir l'intérimaire Garcia Pimienta le temps de la Ligue des Champions, demander à Laurent Blanc de s'installer sur le banc dès maintenant ou d'attendre le début de la saison prochaine.