Barça : la réponse sèche de Ronald Araujo à Gündoğan

« Araujo ? C’est difficile à dire… Mais dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon, je ne sais pas s’il touche le ballon ou pas… Mais je préfère encaisser un but ou même accorder un un contre un. Je ne sais pas s’il a touché le ballon ou non. Mais je préfère donner au gardien la possibilité de l’arrêter, voire de lui donner le but franchement ». Après la défaite barcelonaise contre Paris, Ilkay Gündoğan avait taclé son coéquipier Ronald Araujo, expulsé en première période après avoir fait chuter Barcola en position de dernier défenseur. Ce qui a, forcément, bien aidé le PSG.

« Je préfère garder ce que je pense pour moi. J’ai des codes et des valeurs qu’il faut respecter », a répondu le défenseur uruguayen, plutôt amer, lors d’un évènement organisé à Barcelone. Le début d’un clash dans le vestiaire barcelonais ? Les joueurs blaugranas, à l’image de Jules Koundé, semblent en tout cas se ranger du côté d’Araujo…