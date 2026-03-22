CAN 2025 : le Sénégal va célébrer son titre au Stade de France

Malgré la décision du jury d’appel de la CAF qui a officiellement destitué le Sénégal de son titre de la CAN 2025, les Lions de la Teranga ne comptent pas renoncer à leur fête. La Fédération sénégalaise (FSF) a annoncé faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) et demandé une enquête internationale pour « soupçons de corruption » au sein des instances dirigeantes de la CAF. Entre-temps, l’équipe dirigée par Pape Thiaw se prépare à revenir sur le terrain pour un match amical face au Pérou, samedi 28 mars, au Stade de France.

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Pour marquer cette première sortie depuis la finale chaotique à Rabat, la Fédération sénégalaise prévoit un événement exceptionnel. Le trophée de la CAN sera présenté aux supporters, accompagné d’un spectacle musical et festif, alors même que le Maroc figure pour l’instant comme champion officiel… Avec Booba, Youssou N’Dour et d’autres surprises annoncées, le Sénégal entend célébrer son titre devant les 80 000 spectateurs de l’enceinte francilienne.