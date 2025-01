OM : le départ à Francfort d’Elye Wahi quasi bouclé !

« Même le temps n’a pas le temps pour le temps », a dit un jour Thierry Henry, dans une saillie devenue célèbre. Elle s’applique en tout cas régulièrement pour les attaquants de l’OM, qui ont à peine le temps de vider leurs valises qu’il faut déjà les remplir à nouveau. Comme nous vous l’avions révélé il y a 3 jours, le club phocéen s’est entendu avec l’Eintracht Francfort pour le transfert d’Elye Wahi.

Mi-décembre pourtant, le président Pablo Longoria avait prévenu qu’il ne voulait pas lâcher son attaquant, recruté pour 25 M€ au RC Lens en août. Mais les choix de Roberto De Zerbi et surtout la belle cote du joueur de 22 ans sur le marché en ont décidé autrement. Alors qu’il avait peu à peu perdu du terrain sur Neal Maupay, l’ancien Montpelliérain, dont le comportement était pourtant loué, va plier bagages sans avoir pu réellement montrer l’étendue de son talent.

Francfort n’a pas perdu de temps

Car Francfort a décidé de mettre le paquet, en mettant la somme suffisante pour convaincre les dirigeants olympiens, qui voulaient rentrer dans leurs frais. Avec une offre avoisinant les 26 M€ + 3 M€ de bonus et 15% sur la plus-value à la revente, l’Eintracht a fait l’effort nécessaire et selon nos informations, il n’y a plus que des détails à régler entre les deux parties. Le joueur devrait rallier l’Allemagne d’ici ce week-end pour signer son contrat et découvrir son 4e club en moins de deux ans, après Montpellier, Lens et Marseille.

Francfort a bougé sur Wahi après avoir perdu Omar Marmoush, son meilleur buteur, vendu à Manchester City. Et il garde une certaine appétence pour les talents de Ligue 1, après Kolo Muani et Ekitike ces dernières années. Pour Wahi, il sera temps de trouver de la stabilité pour s’épanouir définitivement. Pour l’OM, il faudra retourner sur le mercato, une fois de plus à la recherche d’un nouvel attaquant.