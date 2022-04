Juventus : un an de suspension requis contre Andrea Agnelli

L'affaire de fraudes comptables présumées lors de transferts de joueurs irrite le football italien depuis plusieurs mois. Plusieurs clubs professionnels et amateurs italiens étaient dans le viseur de la justice italienne pour avoir fait monter artificiellement la valeur de certains joueurs afin d'arranger leur situation financière. Onze clubs, dont cinq de Serie A comparaissent alors depuis mardi matin devant les instances disciplinaires pour avoir «comptabilisé des plus-values et des droits de transferts pour des valeurs supérieures à celles autorisées», d'après la Fédération italienne de football.

Et les premières sanctions sont tombées. Un an de suspension a été requis, ce mardi, contre le président de la Juventus Turin, Andrea Agnelli. D'autres représentants des bianconeri sont impliqués à l'instar de Pavel Nedved, vice-président du club, qui 8 mois de suspension. La Juventus pourrait aussi devoir régler une amende de 800 000€. Onze mois ont également été requis à l’encontre de celui du Napoli, Aurelio De Laurentiis et pourrait être condamné à régler 392 000€ à la suite du transfert de Victor Osimhen. Le Genoa, Empoli et la Sampdoria Gênes sont aussi concernés par cette affaire, tout comme cinq clubs de divisions inférieures.