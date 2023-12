Lucho González se voit entraîner l’OM

Du beau monde était massé au Stade Vélodrome ce dimanche. Outre Dimitri Payet, présent en tribunes pour assister à la rencontre entre ses anciens coéquipiers et Clermont, l’ancien joueur du club, Lucho González, a lui aussi répondu à l’appel. Habillé de son maillot de l’OM, l’Argentin s’est rendu au micro de Canal+ pour donner de ses nouvelles. S’il est aujourd’hui entraîneur adjoint de l’Internacional Porto Alegre, il n’a pas caché son ambition d’entraîner le club phocéen un jour.

La suite après cette publicité

«Je trouve que Marseille a dominé Clermont en première période. Ils ont beaucoup de qualité balle au pied et ont marqué un beau but, s’est-il réjoui à la mi-temps de la rencontre. Aubameyang a délivré un vrai caviar (à Murillo sur le premier but). L’OM est une grosse équipe et on espère qu’ils continueront à gagner. Ce que je fais aujourd’hui ? Je suis adjoint à Porto Alegre et on fait un gros travail là-bas. Entraîner Marseille ? Un jour, j’y pense, oui.»