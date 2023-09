National : le but incroyable du gardien d’Avranches pour égaliser face au GOAL FC

C’est la nouvelle mode en Europe. Alors que l’on demande de plus en plus aux gardiens d’être aussi bon des pieds que de la main, certains se découvrent des talents de finisseur qui étaient rares par le passé. Alors qu’Ivan Provedel a fait le tour du monde grâce à son but égalisateur face à l’Atlético Madrid en Ligue des Champions début septembre (1-1), d’autres marchent sur les traces du gardien de la Lazio Rome.

La suite après cette publicité

En effet, à l’image du portier italien, Anthony Beuve, gardien d’Avranches en National, a inscrit ce vendredi le but de l’égalisation face aux Rhodaniens du GOAL FC (1-1). A l’instar de Provedel, Beuve a trompé son vis-à-vis de la tête et a marqué à la 90+6e minute de jeu. Pour rappel, son équipe était mené à domicile depuis la 65e minute.