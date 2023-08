PSG : Francfort espère toujours garder Kolo Muani

Depuis son transfert de Nantes à Francfort, Randal Kolo Muani a totalement explosé aux yeux du monde. Après un excellent début de saison en Allemagne, il a confirmé en étant très performant à la Coupe du Monde avec la France. Résultat, après seulement un an à Francfort, son nom est déjà associé au Bayern Munich, mais aussi et surtout au PSG.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, son coach Dino Toppmöller est revenu sur les rumeurs de départ de l’international français. Et logiquement, l’ancien adjoint de Nagelsmann ne veut pas que Kolo Muani parte. «J’ai dit à l’équipe dans un discours : nous devons nous concentrer sur les choses que nous avons entre nos mains. C’est le travail sur le terrain. Kolo est une partie importante de l’équipe. Il est là. Je suppose qu’il jouera la coupe dimanche. Et puis nous n’avons qu’à attendre et voir ce qui se passera jusqu’au 1er septembre. S’il part ? Je suis relativement détendu. Parce que nous avons une bonne équipe. Des bons joueurs. Et nous serions tous heureux si Kolo restait»