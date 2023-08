Chelsea multiplie les pistes pour son attaque

La suite après cette publicité

Toujours très actif sur le marché des transferts, Chelsea n’a pas dérogé à ses nouvelles habitudes cet été. Avec les arrivées de Disasi, Ugochukwu, Caicedo, Lavia, Sanchez et Jackson, auxquelles il faut ajouter celles de Nkunku et Gusto qui étaient déjà actées cet hiver, les Blues n’ont pas lésiné sur les moyens. Et alors qu’une vague de blessures touche son secteur offensif, le club londonien pourrait encore se montrer actif à 9 jours de la fin du mercato estival. Ainsi, plusieurs noms d’attaquants prometteurs sont associés aux pensionnaires de Stamford Bridge.

D’après l’Evening Standard, Chelsea a sondé l’entourage de Folarin Balogun pour savoir si un transfert était possible. L’attaquant étant ouvert à un transfert vers le vainqueur de la Ligue des Champions 2021, Arsenal serait conscient de la situation et demanderait 57 millions d’euros à son voisin. Selon le média anglais, Bradley Barcola, Brennan Johnson et Mohammed Kudus sont également des pistes explorées par les équipes de recrutement de Todd Boehly en cas d’échec sur la piste Balogun. La fin de l’été s’annonce chaude à Londres.