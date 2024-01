West Ham : accord trouvé avec Monaco pour le prêt de Thilo Kehrer

Parti du Paris Saint-Germain à l’été 2022 pour West Ham, Thilo Kehrer est sur le point de faire son retour en Ligue 1. Peu utilisé du côté du club londonien avec 12 petites apparitions, le joueur de 27 ans qui compte 27 capes avec l’Allemagne était à la recherche de temps de jeu en vue notamment de l’Euro 2024 qui se déroulera dans son pays. C’est donc tout naturellement que l’option Monaco était intéressante pour le droitier.

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions en exclusivité ces derniers jours, l’AS Monaco se montrait optimiste et confiante pour battre la concurrence dans les négociations avec West Ham pour le prêt du défenseur allemand, Thilo Kehrer. En effet, d’après nos informations, la direction monégasque a trouvé un accord total avec le joueur de 27 ans ainsi que le club londonien.

À lire

Monaco : Gelson Martins file à l’Olympiakos

Une option d’achat avoisinant les 10M€

Le natif de Tübingen va bien faire son retour en Ligue 1, après avoir porté les couleurs du Paris Saint-Germain pendant quatre saisons, sous la forme d’un prêt de six mois avec une option d’achat. Un accord de principe a été trouvé et le dossier en est à sa phase de finalisation. Monaco disposera d’ailleurs d’une option d’achat s’élevant à un peu plus de 10 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Voilà ce qui représente une belle opportunité pour l’ancien joueur de Schalke 04, actuellement bloqué dans la rotation chez les Hammers derrière Angelo Ogbonna, Nayef Aguerd, Kurt Zouma ou encore Konstantinos Mavropanos. À noter que le dossier Lilian Brassier n’est pas compromis malgré l’arrivée de l’Allemand à Monaco, d’après nos indiscrétions, puisque Monaco continue de négocier pour l’arrivée du défenseur de Brest.