L’Espagne pense déjà à virer son sélectionneur !

Le 8 décembre dernier, l’Espagne se trouvait un nouveau sélectionneur. Luis Enrique parti après la piteuse élimination de la Roja dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar par le Maroc, la nation championne du monde en 2010 a confié sa destinée à Luis De la Fuente, l’ancien entraîneur des Espoirs ibères.

Ce dernier a débuté son règne par deux matches qualificatifs pour l’Euro 2024. Résultat : une éclatante victoire contre la Norvège (3-0), mais une défaite en Écosse (0-2). Deuxième de son groupe, la Roja reste en course pour une qualification. Mais hier soir, l’émission El Larguero a lâché une bombe. Luis De la Fuente pourrait être éjecté de son poste de sélectionneur !

De mauvaises sensations dès le début

En clair, si l’Espagne ne remporte pas le Final Four de la Ligue des nations (la Roja doit affronter l’Italie en demi-finale et le vainqueur de Pays-Bas-Croatie en cas de qualification), le sort de Luis De la Fuente pourrait être scellé. Mais comment en est-on arrivé là après seulement six mois de règne ? Ses premiers pas auraient été très compliqués. Le média affirme que la fédération espagnole et les joueurs de la sélection auraient eu de très gros doutes dès le premier rassemblement.

De mauvaises sensations qui se seraient confirmées après la déroute en Écosse. Les joueurs considèreraient que les méthodes de leur sélectionneur au cours des matches ne sont pas bonnes. Concrètement, beaucoup pensent que la large victoire contre la Norvège (qui était privée d’Haaland) n’était qu’illusoire et que face à un adversaire bien plus coriace comme l’Écosse, De la Fuente aurait affiché ses limites. Un tel constat peut paraitre sévère après si peu de matches, mais le principal concerné sait désormais à quoi s’attendre…