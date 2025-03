Ligue 1 : Amine Gouiri élu joueur du mois de février

Avec deux buts et trois passes décisives, l’international algérien Amine Gouiri revit du côté de l’Olympique de Marseille, après un début de saison difficile avec le Stade Rennais. Et ce regain de forme a été récompensé par le titre de joueur du mois de février en Ligue 1, devançant les deux hommes du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé (6 buts) et Achraf Hakimi (2 buts) au classement.

La suite après cette publicité

𝐎𝐧𝐞, Two & Three … ✨



𝟏 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐡𝐞́𝐞 𝐔𝐍𝐅𝐏 𝐝𝐮 𝐉𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐢𝐬, 2 buts et 3 passes décisives en février pour bien débuter avec le club phocéen 🔵⚪️



Félicitations Amine 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/TxCytYDAwx — UNFP (@UNFP) March 9, 2025

A noter l’absence parmi les nominés de la sensation du mercato hivernal, Mika Biereth, auteur de dix buts avec l’AS Monaco depuis son arrivée, dont trois triplés en février contre Nantes, Auxerre et Reims, ainsi que de Corentin Tolisso, auteur de quatre buts décisifs ainsi que d’une passe décisive avec Lyon.