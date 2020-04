L’AS Monaco songe à prêter le très fragile Pietro Pellegri

On a tendance à l'oublier, mais l'AS Monaco détient en son sein l'un des plus grands talents de la planète football en la personne de Pietro Pellegri. Le jeune attaquant italien, recruté à 18 ans pour 25 M€ au Genoa, était alors promis au plus bel avenir. «Nous avons le nouveau Messi ... il s'appelle Pellegri», a annonçait carrément en 2015 le propriétaire de Gênes Enrico Preziosi. Les mois suivants lui donnèrent en partie raison. Le natif de Genova devenait à 15 ans et 280 jours le plus jeune joueur de l'histoire de la Serie A a participé à un match et le troisième plus jeune joueur de l'histoire à marquer un but, face à l'AS Roma à 16 ans et 72 jours. En France aussi, Pietro Pellegri est un homme pressé. Et face à Bordeaux, il est devenu le premier joueur né au 21e siècle à marquer dans l'élite en France.

Mais la suite va être plus compliquée pour l'attaquant italien au profil complet et moderne. Grand et élégant balle au pied, Pellegri va vite montrer des carences, voire même des faiblesses physiques, multipliant les blessures, stoppant nette sa progression sur le Rocher. C’est simple, depuis son arrivée dans la Principauté durant l’hiver 2018, l’international espoir italien n’a disputé que 6 bouts de matches avec l’AS Monaco (107 minutes de temps de jeu au total). Au global, l’ancien Génois va pulvériser tous les records d’indisponibilité avec un total de 618 jours loin des terrains à cause de 8 blessures (pubalgie, blessure à l’aine, claquages tendineux à répétition). Ce qui représente tout de même 89 matches ratés. Pour autant, l’horizon se dégage pour le prodige transalpin en ce printemps 2020.

L’Italie prête à relancer Pietro Pellegri

Revenu à la Turbie avec les pros début mars, il a pu profiter du confinement et d’un entraînement individuel pour retrouver ses sensations. Mais l’ASM n’entend pas aller trop vite avec lui tant il a rechuté après être revenu à l’entraînement depuis son arrivée. Mais une autre solution pourrait intervenir et permettre à Pietro Pellegri de retrouver des couleurs. Selon la Gazzetta Dello Sport, le jeune attaquant de Monaco pourrait être prêté en Serie A la saison prochaine. Déjà, Bologne a coché son nom pour renforcer son attaque. Mais le quotidien au papier rose indique également que l’AC Milan et la Lazio pourraient revenir à la charge pour tenter de le relancer.

Il faut dire que malgré les blessures, la cote du petit prodige italien aujourd'hui âgé de 19 ans est toujours immense de l’autre côté des Alpes et récupérer à moindre coût un tel talent pourrait déclencher une petite guerre parmi les clubs italiens intéressés. La décision finale sera pour Monaco qui marche sur des œufs avec son attaquant recruté à prix d’or il y a deux ans et qui est pour l’instant un fiasco retentissant…