Mercato : les 3 gros joueurs susceptibles de quitter l'OM cet été

Peu à peu, on commence à connaître les contours de l'effectif qui attend Jorge Sampaoli pour la saison prochaine. Il y a déjà deux certitudes : Florian Thauvin, dont le contrat expirait en juin, n'en fera pas partie. L'international tricolore va prendre la direction du Mexique en fin de saison afin de rejoindre les Tigres. Jordan Amavi lui, dont l'avenir était aussi assez flou, restera en revanche du côté du Vélodrome après avoir prolongé son contrat.

De son côté, Pablo Longoria continue de passer le mercato au peigne fin et s'apprête forcément à offrir des joueurs intéressants à son entraîneur. Le nom de Thiago Almada, la pépite de Vélez Sarsfield, revient très souvent dans les rumeurs mercato autour du club phocéen, tout comme celui d'Amine Adli, le joueur de Toulouse. Il faudra aussi gérer le cas Pol Lirola, prêté par la Fiorentina et très performant depuis son arrivée.

Adieux probables pour Kamara

Dans son édition du jour, le quotidien l'Equipe en dit plus sur les potentiels départs de joueurs majeurs. Il y a le cas Arkadiusz Milik. Certes, Pablo Longoria a confirmé qu'il est totalement Marseillais et qu'un retour à Naples n'était donc pas possible. Mais selon le média, le joueur ne sera pas retenu en cas de bonne offre, d'autant plus qu'il se montre très ambitieux pour la suite de sa carrière, lui qui est convoité par plusieurs gros clubs de Serie A, dont la Juve et la Roma. Steve Mandanda lui est aussi potentiellement partant, avec Alexander Nübel (Bayern) comme potentiel remplaçant.

Et Bouba Kamara alors ? Du côté de Marseille, on sait que des offres arriveront, et l'état-major du club lui cherche déjà un remplaçant. Autant dire que l'avenir du minot ne devrait pas s'écrire au Vélodrome. Matteo Guendouzi fait ainsi partie des joueurs sur la liste de Longoria pour couvrir son départ. On peut imaginer que sa vente, comme celle du buteur polonais, permettront de récupérer un petit pactole pour recruter derrière. Sans parler du salaire libéré par un élément secondaire comme Valère Germain par exemple. Autant dire qu'on assistera à une véritable petite révolution cet été...