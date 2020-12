Bayern : Rummenigge met les barbelés autour de Coman

Unique buteur en finale de Ligue des Champions face au PSG en août, Kinglsey Coman (24 ans) poursuit sur sa lancée en cette première partie d'exercice. Malgré l'arrivée de Leroy Sané, le Français est titulaire lorsqu'il n'est pas handicapé par les pépins physiques et enchaîne les performances de qualité. De quoi susciter l'intérêt de gros clubs européens comme Manchester United mais pour Karl-Heinz Rummenigge, il n'est pas question de voir l'ailier quitter la Bavière.

«Kingsley est un joueur de premier plan aujourd'hui et il est extrêmement précieux pour le FC Bayern. Il fait souvent la différence, juste au moment où cela compte le plus. Kingsley n'est pas à vendre», a envoyé le directeur général dans les colonnes de Bild. Cette saison, en 13 rencontres toutes compétitions confondues, Coman a déjà marqué à 5 reprises et délivré 8 passes décisives.