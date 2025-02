DAZN : Laurent Nicollin s’excuse après la polémique du restaurant

Le 23 août dernier, Laurent Nicollin avait signé une sortie médiatique totalement lunaire pour justifier le prix exorbitant de l’abonnement à DAZN. «Bah déjà, j’aimerais dire aux gens d’arrêter le DAZN bashing. S’abonner est vital pour l’économie des clubs, s’ils arrivent à 1,5 million d’abonnés, les clubs toucheront une prime collective de 50 M€. Pour moi, sans cesse se plaindre que rien ne va est une incohérence. (…) 30 €, c’est le prix d’un restau un vendredi soir. Donc cela fait un vendredi dans le mois, sur quatre, où tu ne vas pas au restau pour te payer ton abonnement DAZN. Voilà ma comparaison». Depuis, le patron de Montpellier est revenu sur ses propos, concédant qu’ils étaient plus que maladroits.

«Je ne sais pas. La chose qui est sûre, c’est que les propos que j’ai tenus dans l’article de L’Équipe, sur les 30 euros, c’est une… Pas une idiotie, mais ce n’était pas approprié dans le contexte actuel. Donc si j’ai pu choquer et blesser des gens, je m’en excuse, parce que ce n’était pas du tout le but. La réponse sur DAZN et le resto, ce n’était pas approprié dans le contexte actuel. Donc si j’ai pu choquer et blesser des gens, je m’en excuse. On était dans un souci de dire aux gens de s’abonner parce qu’il le fallait pour les clubs. Parfois, tu pars sur une comparaison… C’est une phrase qui est sortie du contexte, parce qu’on me demande : "Qu’est-ce que vous diriez à vos amis ?" Ce n’était pas très bon, c’était même très con, très nul de répondre ça. Je le reconnais, il n’y a pas de souci. Que ça fasse boule de neige, oui, pourquoi pas», a-t-il accordé dans un entretien au Midi Libre.