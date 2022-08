OM : Pablo Longoria sur le point de se débarrasser d'un indésirable

La suite après cette publicité

L'opération dégraissage pourrait bien prendre une tournure favorable sur la Canebière. Il faut dire que la fermeture du marché des transferts approche à grands pas, et qu'après avoir recruté de nombreux joueurs, l'Olympique de Marseille va obligatoirement devoir se débarrasser des éléments jugés indésirables par Igor Tudor et la direction olympienne.

Jordan Amavi (28 ans) fait partie de cette liste d'hommes sur lesquels l'OM ne compte tout simplement plus. Déjà prêté à l'OGC Nice en deuxième partie de saison dernière, le latéral gauche français sait qu'il n'a plus d'avenir à l'Orange Vélodrome. D'autant plus que Nuno Tavares, prêté par Arsenal, est en forme olympique et réalise des débuts tonitruants en France.

L'Olympiakos prêt à relancer Amavi

Bonne nouvelle dans la cité phocéenne, une solution est sur le point d'être trouvée pour l'ancien international Espoirs (10 capes, 1 but). D'après les informations de RMC Sport, Jordan Amavi va, sauf retournement de situation, découvrir la Grèce en s'engageant en faveur de l'Olympiakos. Nos confrères précisent que les deux écuries négocient pour un prêt avec option d'achat du joueur passé par Aston Villa.

Les derniers détails à régler entre l'OM et l'Olympiakos tourneraient sur le montant de l'option d'achat glissée dans cette opération. Voilà qui pourrait bien ravir toutes les parties. L'OM se débarrasserait d'un poids mort, qui reste sous contrat jusqu'en juin 2025. Jordan Amavi, qui s'entraîne à part depuis plusieurs semaines maintenant, va lui pouvoir relancer sa carrière, loin de la France et de Marseille, donc.