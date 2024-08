L’AS Monaco dévoile son maillot third 2024/2025 avec Kappa

Après avoir présenté le maillot domicile, extérieur et une tenue spéciale pour les 100 ans du club, l’AS Monaco, de retour en Ligue des Champions après six ans d’absence, a dévoilé, ce jeudi matin, son maillot third 2024/2025, toujours en collaboration avec Kappa. Un design élégant et futuriste évoquant l’avenir de la Principauté et de l’AS Monaco.

La suite après cette publicité

Loin des couleurs historiques du club de la Principauté, ce maillot mélange blanc et noir. L’écusson brodé de l’AS Monaco trouve lui sa place en haut à droite, parallèlement au logo Kappa, tandis que le sponsor APM Monaco prend un petit peu plus de place et se trouve au centre de cette tunique.

Les maillots, survêtements, maillots d’entrainements et autres produits officiels de l’AS Monaco sont à retrouver sur la boutique Foot.FR