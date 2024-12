FIFA-The Best 2024 : l’équipe type de l’année dévoilée avec un Français, mais sans Kylian Mbappé

La traditionnelle cérémonie des Prix FIFA-The Best était organisée ce mardi soir à l’Aspire Academy de Doha au Qatar. Au cours d’une soirée de gala, plusieurs distinctions ont été décernées pour récompenser les acteurs et actrices du ballon rond, dont le onze-type de l’année. La saison passée, l’équipe lauréate était alors composée d’une défense à trois avec John Stones, Kyle Walker et Ruben Dias qui secondait Thibaut Courtois aux cages. Dans le cœur du jeu, on retrouvait Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et Jude Bellingham, tandis que les lignes offensives étaient garnies des talents de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Erling Haaland. Les supporters du monde entier se demandaient bien quels visages auraient les onze joueurs choisis par les acteurs eux-mêmes pour composer la meilleure formation de l’année, surtout que cette édition 2024 marquait un petit renouveau pour la catégorie.

En effet, alors que le système des votes excluait jusqu’à maintenant les voix des supporters, une petite nouveauté a pris place. Pour la première fois, les supporters ont également participé à l’élection du The Best – Onze masculin de la FIFA grâce à un système intuitif où les votants passionnés ont pu choisir entre différents systèmes tactiques afin de composer leur effectif à partir d’une liste de 77 candidats divisés par poste. Les votes ont été répartis équitablement entre les supporters et le panel d’experts la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPro) et de la Fédération internationale de football association (FIFA) dont des joueurs de football professionnels membres du syndicat de joueurs de la FIFPro, soit près de 25 000 membres. Si le Real Madrid avait boudé la cérémonie du Ballon d’Or, le club présidé par Florentino Pérez avait le sourire ce mardi.

Le Real Madrid très bien représenté !

En comparaison à la saison passée, plusieurs changements ont été opérés. Les cages de l’équipe de l’année sont désormais gardées par l’Argentin d’Aston Villa, Emiliano Martinez. Le portier albiceleste est accompagné d’une belle défense à quatre composée de rocs défensifs avec l’Espagnol Dani Carvajal et son coéquipier allemand Antonio Rüdiger, l’international portugais de Manchester City, Ruben Dias et du Français d’Arsenal William Saliba, repositionné arrière gauche pour l’occasion. Mais ce ne sont pas les seuls Merengues présents dans ce onze de l’année puisque le Real Madrid sort d’une saison marquée par un triplé Liga - Ligue des Champions - Supercoupe d’Espagne.

En effet, au milieu de terrain, on retrouve un autre international espagnol en la personne du Ballon d’Or en titre Rodri. Le milieu britannique du Real Madrid, Jude Bellingham, conclut l’axe de ce onze magique aux côtés de son ancien coéquipier à Madrid, le jeune retraité allemand Toni Kroos. Les lignes offensives sont de haut niveau avec le Norvégien, Erling Haaland. Il est parfaitement secondé par Lamine Yamal et Vinicius Junior.