Ligue Europa : grosse opération de l’OL à Qarabag, l’Athletic s’amuse et la Lazio cale

L’OL repartait en tournée européenne ce soir. Après deux succès (Olympiakos et les Rangers), une défaite (Besiktas) contre le cours du jeu et un nul frustrant (Hoffenheim), le club de John Textor se rendait cette fois dans la chaude ambiance de Qarabag pour le compte de la 5e journée de la Ligue Europa. Pierre Sage profitait de ce déplacement pour relancer certains (Omari, Mikautadze, Nuamah) et enchainer pour d’autres (Tagliafico, Cherki, Fofana). Cette formule en 4-2-3-1 essuyait quelques secousses d’entrée de jeu, notamment cette percée dans la profondeur de Juninho (ça ne s’invente pas), sauvée par Perri (6e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Lyon 10 5 +7 3 1 1 12 5 32 Qarabağ 3 5 -9 1 0 4 4 13

Après cette frayeur, les Gones par une belle action collective de Maitland-Niles en passant par Cherki puis Nuamah sur le côté et la conclusion de Mikautadze prenaient les devants (0-1, 15e). Malgré cette ouverture du score bienvenue, l’OL souffrait et pliait sous la pression, sans rompre. Andradre trouvait le poteau (18e) puis Kashchuk manquait le cadre (25e), comme Jankovic (41e), alors que la barre sauvait Perri sur cette tête de Juninho (42e). Il fallait un dernier arrêt du portier brésilien face à Benzia (45e+2) pour maintenir l’avantage au score à la pause. Malgré cela, les Lyonnais souffraient terriblement. L’entrée de Tolisso à la place de Nuamah faisait du bien.

L’OL a un petit point du podium

Cela permettait au moins de rééquilibrer l’équipe. Tessman (49e) et Cherki s’illustraient (55e). Benzia prolongeait même cette tête de Caleta-Car sur sa propre barre, et Taglifico ne parvenait pas non plus à conclure au bout de l’action (56e). Le nouvel arrêt de Perri devant Juninho rappelait le danger que représentaient les locaux (57e) mais dans la foulée, et après un Cherki trop soliste (62e), Tolisso envoyait lourde frappe dans la lucarne de Qarabag (0-2, 63e). Les Azerbaïdjanais abdiquaient. Quelques instants après, Fofana sur un service de Benrahma (68e, 0-3) et surtout Mikautadze d’une sublime finition (0-4, 80e) scellaient le sort de cette rencontre. L’OL passe à la 6e place de cette Ligue Europa, le penalty de Juninho dans les dernières minutes (1-4, 87e) ne changeant pas l’issue de la soirée.

Dans les autres rencontres, on reste dans le haut du classement avec le leader, la Lazio qui recevait Ludogorets. Au terme d’une prestation décevante où il s’est vu refuser un penalty pourtant évident, puis Guendouzi frapper sur la barre en fin de match, le club italien doit se contenter d’un nul 0-0, lâchant au passage ses premiers points dans cette édition. Il reste tout de même en tête, à égalité avec l’Athletic Bilbao, brillant vainqueur d’Elfsborg 3-0. Tombeur de Tottenham au match précédent, Galatasaray n’a pas réussi à confirmer mais complète le podium. D’abord menés, les Turcs ont ramené un nul 1-1 d’Alkmaar. Plus loin dans le classement, le Maccabi Tel-Aviv a battu Besiktas 3-1, Plzen l’a emporté sur Kiev 2-1, comme le PAOK à RIga (2-0). Enfin, Anderlecht et Porto se sont quittés sur un nul 2-2.

Le classement de la Ligue Europa ici.

Les résultats des matchs de 18h45 :

Qarabag 1 - 4 OL : Juninho (sp 87e) ; Mikautadze (15e, 80e), Tolisso (63e), Fofana (68e)

Athletic Bilbao 3 - 0 Elfsborg : Boiro (6e), Prados (23e), Guruzeta (53e)

AZ Alkmaar 1 - 1 Galatasaray : Mijnans (2e) ; Koopmeiners (csc 43e)

Besiktas 1 - 3 Maccabi Tel-Aviv : Rafa Silva (38e) ; Kanichowsky (23e), Peretz (43e), Batista (80e)

Dynamo Kiev 1 - 2 Viktoria Plzen : Kabayev (90e+5) ; Vydra (55e), Sulc (90e)

Riga FS 0 - 2 PAOK : Despodov (2e), Chalov (59e)

Anderlecht 2 - 2 FC Porto : Degreef (52e), Amuzu (86e) ; Galeno (sp 24e), Vieira (83e)

Lazio Rome 0 - 0 Ludogorets Razgrad