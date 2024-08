Le message mystérieux de la femme de Vitor Roque envers le Barça

Vitor Roque n’a pas eu les débuts escomptés avec le FC Barcelone. Recruté à prix d’or par le club catalan la saison passée, le jeune attaquant brésilien de 19 ans n’a finalement pas crevé l’écran. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 16 rencontres, l’ancien de l’Athletico PR avait même déçu. Ne rentrant pas dans les plans de Hansi Flick cette saison, Vitor Roque a été envoyé au Betis ce lundi malgré des sollicitations de clubs saoudiens.

Une nouvelle aventure qui devra le pousser à répondre aux attentes placées en lui et à se familiariser enfin avec le championnat espagnol. En revanche, ce prêt d’un an ne semble pas faire que des émules dans le clan Roque. Sur ses réseaux sociaux, sa femme, Dayana Lins, a publié la vidéo d’un tigre - emblème de son mari surnommé El Tigrinho - avec le message suivant : «Je souhaite bonne chance à tous ceux qui agissent dans le mal, à l’avenir, ils en auront besoin» Certains internautes sont formels : il s’agit bien d’une pique envers le Barça. On vous laissera en juger par vous-même.