Ancelotti défend Mbappé et son impact au Real Madrid

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a évoqué les performances de Kylian Mbappé, notamment lors du match face à l’Atlético de Madrid (2-1). L’entraîneur du Real Madrid a souligné les fluctuations de forme que peuvent connaître les joueurs de grande qualité. « Contre l’Atletico, il n’a pas fait ce qu’il a fait contre City. D’une manière générale, il se débrouille très bien, nous sommes très contents de lui », a-t-il affirmé, rappelant que la saison est encore longue et exigeante.

La suite après cette publicité

L’Italien a également insisté sur l’importance de Mbappé dans le parcours européen du club madrilène. « Si nous sommes en huitièmes de finale de la Ligue des champions, c’est beaucoup pour lui, il a marqué quatre buts dans le match nul », a-t-il rappelé. Pour Ancelotti finalement, ces hauts et bas sont naturels et presque inévitables chez les joueurs talentueux : «la saison est exigeante, c’est normal, surtout chez les joueurs de qualité, ceux-là ont plus de hauts et de bas, c’est quelque chose de génétique. Il se débrouille très bien».