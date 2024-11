Lens - OM : la frustration de Kevin Danso après la défaite

Le Racing Club de Lens peut s’en vouloir. Après avoir nettement dominé la première période contre l’Olympique de Marseille, les Artésiens ont vu la tendance s’inverser au retour des vestiaires et ont finalement perdu (1-3), lors de cette 12e journée de Ligue 1. Interrogé après la rencontre par BeIN Sports, Kevin Danso n’a pas caché sa déception sur l’issue de ce match. Pour lui, Lens méritait mieux.

La suite après cette publicité

« C’est douloureux, surtout quand on joue comme on a fait. Je crois que l’on a bien dominé la première mi-temps. La deuxième mi-temps, ils ont bien commencé. Sur leur premier tir vraiment cadré, ils ont marqué et ça, ça fait mal. Ça a changé le match. Qu’est-ce qui a changé entre les deux mi-temps ? C’est le but, il est arrivé très tôt. On a ensuite cherché à égaliser, mais on s’en est pris un deuxième. Ça était dur. On est bien revenu au score, mais notre deuxième but a été annulé, a indiqué l’Autrichien, avant de reconnaître la supériorité de l’OM et de donner des nouvelles de son état physique. C’est toujours dur contre Marseille, ils ont beaucoup de grands joueurs de haut niveau. Après cette semaine, j’ai fait mon retour. Je me sens dedans. »